У Польщі поліцейські до смерті забили українця. МЗС взяло справу на контроль

Спочатку поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але сьогодні з'явилися подробиці, які свідчать про протилежне. Польська газета Gazeta Wyborcza розповіла про те, що поліцейські о 22:27 доставили українця до витверезника з опіками від сльозогінного газу після того, як затримали за нібито неадекватну поведінку в автобусі.

Потім, за даними газети, поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Українцю притискали голову до підлоги коліном, а потім прив'язали до ліжка. Його били, поки не втрутився лікар, але о 23:53 Никифоренко помер.

"Генконсульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв'язок із його рідними. У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування", - заявив речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що одна з версій польського слідства - перевищення повноважень працівниками поліції.

"Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", - додав він.