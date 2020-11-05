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У Польщі відкрили тимчасову лікарню на стадіоні, є перший пацієнт

Автор: Лера Полищук

У Варшаві відкрили тимчасову лікарню на Національному стадіоні. Туди був доставлений перший пацієнт з коронавірусом.

Про це повідомляє Польське радіо.

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, в більшості міст з'являться тимчасові шпиталі для хворих коронавірусом.

"Ми постійно розмірковуємо над можливістю створення нових медичних установ. Ми не шкодуємо ні сил, ні коштів. Весь державного бюджету буде витрачено на допомогу громадянам", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше Моравецький заявив, що у Польщі вводяться ряд нових карантинних обмежень. Вони будуть діяти з 7 по 29 листопада.

Зокрема, учні всіх класів шкіл перейдуть на дистанційне навчання.

При цьому прем'єр зазначив, що якщо число інфікованих перевищить 70-75 випадків на 100 тисяч населення, то в Польщі буде запроваджено національний карантин і заборона на поїздки.

Крім того, в Польщі шість великих державних компаній створять польові шпиталі для хворих коронавірусом.

Крім того, по всій Польщі з 24 жовтня почали діяти ряд карантинних обмежень.

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