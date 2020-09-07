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У Польщі спростували дані про переговори з Німеччиною про Навального

Варшава, Понеділок 07 вересня 2020 10:43
У Польщі спростували дані про переговори з Німеччиною про Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство закордонних справ Польщі спростувало інформацію про розмову між польським і німецьким представниками про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Раніше відповідну розмову оприлюднила Білорусь.

Про це повідомляє "Риа Новости".

"Ми спростовуємо білоруські повідомлення про те, що відбулася телефонна розмова на лінії Варшава-Берлін, в якій нібито влади двох держав повинна були визнати, що ніякого отруєння Олексія Навального не сталося", - заявили в прес-службі МЗС Польщі.

Нагадаємо, за інформацією німецького уряду, Олексій Навальний був отруєний речовиною типу "Новачок".

При цьому в МЗС Німеччини заявили, що є багато доказів причетності до отруєння Навального Кремля.

У той же час минулого тижня під час зустрічі з російським прем'єром президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про фальсифікацію заяви німецького уряду про отруєння Навального хімічною речовиною з групи "Новачок". Білорусь нібито перехопила розмова представників Німеччини та Польщі.

Пізніше Білорусь опублікувала дану розмову.

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