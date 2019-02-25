У Польщі призначили дату виборів в Європарламент

Фото: Анджей Дуда (gettyimages)

Чергові вибори в Європарламент пройдуть 23-26 травня 2019 року в 27 країнах ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда підписав постанову про призначення виборів до Європарламенту в країні на 26 травня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави Польщі.

Як повідомляється, президент Анджей Дуда підписав відповідну постанову.

Згідно з виборчим кодексом, вибори в Європарламент призначає президент Польщі не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.

Зазначимо, чергові вибори в Європарламент пройдуть 23-26 травня 2019 року в 27 країнах ЄС (без Великобританії), за результатами яких громадяни оберуть 705 депутатів ЄП.

РБК-Україна писало, що у разі, якщо до 2 липня 2019 року Великобританія не вийде з Європейського союзу (Brexit), країні необхідно буде вибрати своїх представників у наступному Європейському парламенті.