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У Польщі мають намір допомогти Україні у відновленні торгового флоту

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Варшава, Четвер 23 червня 2022 06:10
У Польщі мають намір допомогти Україні у відновленні торгового флоту Український торговий флот допоможуть відновити польські компанії (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Кілька представників суднобудівної промисловості Польщі запропонували створити спільні робочі групи, які обговорюватимуть будівництво суден для України, відновлення торгового флоту, а також співпрацю проектних бюро двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Польська сторона готова запропонувати навчання українським студентам на Корабельному відділенні Гданської політехніки, а також на навігаційному відділенні морської академії в Гдині.

Також польська сторона готова провести аудит українських суднобудівних підприємств, допомогти у відновленні їх технічного потенціалу та розпочати будівництво суден у співпраці з проектними бюро та фахівцями з Польщі.

Представники польської суднобудівної галузі також відзначили, що співпрацю можна було б почати, наприклад, з будівництва буксирів і барж, які б перевозили по Дніпру Будматеріали, продукцію металургії і т. д.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.

До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.

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