У Польщі "накрили" підпільну тютюнову фабрику, затримано п'ять українців

Біля Вроцлава польські правоохоронці виявили незаконну фабрику з виробництва сигарет. В ході рейду було затримано вісім осіб, серед них - п'ять громадян України.

Про це повідомляє Центральне слідче бюро поліції Польщі.

Фабрика розташовувалася на двох поверхах, а у виробничий цех можна було потрапити тільки з прихованого ліфта.

Правоохоронці вилучили повну виробничу лінію, 400 тисяч готових сигарет та 1,4 тонни тютюну на суму приблизно 2 млн злотих (трохи більше ніж 15 млн гривень).

Тільки за листопад 2020 року злочинна група могла виготовити приблизно 8 млн сигарет.

У Центральному слідчому бюро поліції додали, що оперативні заходи провели в листопаді минулого року, але в інтересах слідства та у зв'язку з необхідністю проведення чергових заходів, інформацію про ліквідацію фабрики сигарет неподалік Вроцлава не оприлюднили.

Всіх затриманих взяли під тимчасовий арешт.

Нагадаємо, раніше польські прикордонники заявили про виявлення українського дельтаплана з контрабандою, який розбився на кордоні. Як розповіли прикордонники, в коробках, які перевозив дельтаплан, було 8000 пачок контрабандних сигарет.