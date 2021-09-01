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У Польщі почали діяти суворі правила для велосипедистів та самокатників

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Варшава, Середа 01 вересня 2021 13:06
У Польщі почали діяти суворі правила для велосипедистів та самокатників Фото: у Польщі посилили вимоги до велосипедистів та самокатників (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Польська влада посилила вимоги до велосипедистів та самокатників. Їх зможуть штрафувати за перевищення швидкості та створення небезпеки для пішоходів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Dziennik.

У разі виїзду на тротуар або в пішохідну зону велосипеди та дрібний електротранспорт зобов’язані рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості руху пішоходів, та надавати їм пріоритет. В іншому випадку штраф - до 500 злотих.

На велодоріжках їздити на самокатах та іншому електротранспорті дозволено не швидше 20 км/год.

Якщо на потрібній вулиці велодоріжки не передбачено, і для автомобілів встановлено обмеження швидкості 30 км/год - можна їхати скраю першої смуги.

За використання телефону під час руху можна отримати штраф у 200 польських злотих, за перевезення на самокаті іншої людини, тварини або недозволеного вантажу - 100 злотих. Також заборонено буксувати за собою людину на скейтборді чи роликах.

За керування велосипедом, самокатом тощо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння штраф становитиме від 300 до 500 злотих.

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