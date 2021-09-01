У Польщі почали діяти суворі правила для велосипедистів та самокатників
Польська влада посилила вимоги до велосипедистів та самокатників. Їх зможуть штрафувати за перевищення швидкості та створення небезпеки для пішоходів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Dziennik.
У разі виїзду на тротуар або в пішохідну зону велосипеди та дрібний електротранспорт зобов’язані рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості руху пішоходів, та надавати їм пріоритет. В іншому випадку штраф - до 500 злотих.
На велодоріжках їздити на самокатах та іншому електротранспорті дозволено не швидше 20 км/год.
Якщо на потрібній вулиці велодоріжки не передбачено, і для автомобілів встановлено обмеження швидкості 30 км/год - можна їхати скраю першої смуги.
За використання телефону під час руху можна отримати штраф у 200 польських злотих, за перевезення на самокаті іншої людини, тварини або недозволеного вантажу - 100 злотих. Також заборонено буксувати за собою людину на скейтборді чи роликах.
За керування велосипедом, самокатом тощо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння штраф становитиме від 300 до 500 злотих.