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В Польщі почалася вакцинація населення від COVID-19

Польща, Неділя 27 грудня 2020 12:53
В Польщі почалася вакцинація населення від COVID-19
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Польщі в неділю, 27 грудня, почалася масова вакцинація населення проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer і BioNTech. Перша партія налічує приблизно 10 тисяч доз вакцини.

Про це повідомляє TVN24.

До кінця грудня в Польщі будуть доставлені ще 300 тисяч доз, до кінця січня - 1,5 млн доз. Через 21 день повинна бути введена друга доза вакцини. Це дозволить посилити ефект від щеплення.

Друга партія вакцин повинна бути доставлена в польські лікарні 4 січня. Всі пацієнти, які пройдуть вакцинацію сьогодні, будуть повторно щеплені автоматично.

"Відсьогодні ми можемо почати змінювати наше майбутнє. У нас є дієвий інструмент боротьби з епідемією. Наше завтра тепер у наших руках. Важливо, щоб ми максимально використовували цей інструмент", - сказав міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельскі.

Нагадаємо, з 27 грудня у країнах Європейського союзу стартує масова вакцинація проти коронавірусу. Вона триватиме впродовж трьох днів - до 29 грудня. В якості вакцини буде використовуватися препарат компаній Pfizer і BioNTech.

Відзначимо, Україна планує отримати перші партії вакцини від коронавірусу в січні. Вакцинація планується в лютому і проходитиме у п'ять етапів. У Міністерстві охорони здоров'я України хочуть прищепити не менше 50% населення.

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