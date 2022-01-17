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У Польщі почалася п'ята хвиля COVID. Очікують погіршення ситуації в лютому

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Понеділок 17 січня 2022 21:47
У Польщі почалася п'ята хвиля COVID. Очікують погіршення ситуації в лютому Фото: у Польщі почалася п'ята хвиля COVID (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Польщі почалася п'ята хвиля захворювання COVID-19. Пік загострення очікують у середині лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP.

На сході країни спостерігається значний ріст кількості заражень на коронавірус, попри те, що країна й надалі продовжує боротися з четвертою хвилею захворювання.

"Ми прогнозуємо, що пік інфекцій припаде на середину лютого, і цей пік складе близько 60 000 випадків на день", - заявив голова МОЗ Польщі Адам Недзельський.

Водночас найбільша кількість захворювань, що була зафіксована у Польщі з початку пандемії - становить 35 251.

Недзельський очікує, що вже у вівторок, кількість щоденних випадків досягне більше ніж 20 тисяч.

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