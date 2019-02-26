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У Польщі мікроавтобус з американськими військовими потрапив у ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    26.02.2019 - 03:01
У Польщі мікроавтобус з американськими військовими потрапив у ДТП, є постраждалі
Фото: на місці ДТП (gazetawroclawska)

З шести постраждалих стан двох оцінюється як важкий.

У Польщі на автостраді в напрямку Вроцлава сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з американськими військовими, постраждали шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Wrozlawska.

У неділю, 24 лютого, близько 15:00 на автостраді А4, мікроавтобус з 7 американськими військовими, який рухався у бік Вроцлава, вилетів з дороги і перекинувся. Причини події встановлюються.

З шести стан двох постраждалих оцінюється як важкий. Всі постраждалі американці доставлені в місцеві лікарні.

 

Фото: на місці ДТП у Польщі

Нагадаємо, в суботу, 23 лютого, в Ризі на Даугавгрівському шосе зіткнулися рейсовий автобус і мікроавтобус, у результаті ДТП загинули дві людини, ще кілька людей постраждали. Лобове зіткнення автобуса Rīgas satiksmes і мікроавтобуса Volkswagen Transporter сталося, коли останній під час виконання обгону виїхав на зустрічну смугу руху.

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