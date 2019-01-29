У Польщі лідера партії влади звинуватили в таємному веденні бізнесу

Фото: Ярослав Качинський (flickr.com/Piotr Drabik)

Качинський не заплатив за послуги бізнесменові, пов'язані з проектом будівництва двох офісних веж у Варшаві, через побоювання, що це може вплинути на результати парламентських виборів

Главу правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качиньського звинуватили в тому, що він не заплатив за послуги австрійському бізнесменові Джеральду Біргфелнеру, пов'язані з проектом будівництва двох офісних веж у центрі Варшави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Wyborcza.

У розпорядженні газети опинилася аудіозапис переговорів. Згідно з інформацією газети, у двох вежах-близнюках хотіли розмістити квартири, готель і резиденцію фонду Інституту імені Леха Качиньського. Зазначено, що будівництвом повинна була займатися компанія Srebrna, яка належить фонду імені Леха Качиньського, до складу ради якої входить і Ярослав Качиньський.

При цьому інвестиції проекту будівництва повинна була приготувати фірма бізнесмена Біргфеллнера. За даними газети, його компанія виконала роботи, однак Srebrna відмовилася їх оплатити. При цьому пізніше Качинський запропонував призупинити проект через побоювання, що будівництво може вплинути на результати парламентських виборів у Польщі 2019 року і муніципальних виборів у Варшаві в 2018 році. Качиньський на записах говорить, що якщо громадськість дізнається про будівництво хмарочоса перед парламентськими виборами, це може стати політичною смертю для його партії.

Качинський запропонував підприємцю вирішити свої претензії через суд. Загальна сума, яку бізнесмен повинен був отримати за контрактом, становила близько 39 млн злотих (10,3 млн доларів). Минулого тижня адвокати підприємця направили до прокуратури повідомлення про обґрунтованих підозр у скоєнні злочину Ярославом Качиньським".

Нагадаємо, раніше в Шотландії затримали колишнього першого міністра. Зокрема, колишнього першого міністра Шотландії Алекса Салмонда затримали.