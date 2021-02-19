У Польщі від коронавірусу вакцинували вже 2,5 млн осіб

Голова Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що станом на сьогодні в країні від коронавірусу щеплено 2,5 млн осіб. При цьому понад 860 тисяч людей отримали вже дві дози вакцини.

Про це Адам Недзельський повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Як відомо, Польща закупила понад 90 млн доз вакцини у п’яти виробників. Зокрема це Pfizer - 41 млн, AstraZeneсa - 20 млн, Johnson & Johnson - 17 млн, Moderna - 6,7 млн та CureVac - 5,7 млн.

"18 лютого подолано межу у 160 тисяч щеплень за добу. Загалом виконано 2,5 млн щеплень", - повідомив Недзельський.

Нагадаємо, за перші три місяці 2021 року в Польщі планують вакцинувати від коронавірусу 3 млн людей.

Також РБК-Україна писало, що Польщі від початку масової вакцинації населення у більш ніж 1,5 тисячах випадків були зафіксовані побічні наслідки, у тому числі 11 закінчилися летально.

Крім того, повідомлялось в країні не будуть щеплювати літніх людей вакциною від коронавірусу виробництва британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.