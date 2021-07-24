В Польше в ДТП попал автобус из украинцами, 10 человек ранены
Десять человек получили ранение в результате ДТП в Польше. Среди раненных - семь украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.pl.
Авария произошла утром на трассе вблизи города Радомско. Столкнулись легковой автомобильNissan Quashquai с автобусом Volkswagen.
Автомобили оказались в канавах на противоположных сторонах дороги.
Автобусом ехали девять человек, в том числе семеро граждан Украины. Все они были ранены и доставлены в больницы ближайших городом.
По данным полиции, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, которое угрожает их жизням.
36-летний поляк, который управлял автомобилем Nissan, также был госпитализирован. В его крови обнаружили алкоголь.
По предворительным данным, причиной столкновения автомобилей стало то, что водитель Nissan неожиданно выехав на своей машине на встречную полосу.