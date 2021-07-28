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У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі

Автор: РБК-Україна

У Польщі автобус, який перевозив дітей з табору, зіткнувся з вантажівок. У салоні автобуса перебувало 44 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Аварія сталася в місті Надржев другий Кутненського повіту Лодзинського воєводства.

З невстановлених поки причин, автобус в'їхав в задню частину напівпричепа тягача.

В результаті аварії постраждали 12 осіб. Травми виявилися несерйозними і являють собою в основному садна, порізи і удари.

Дітей у віці від 12 до 16 років оглядають лікарі швидкої допомоги і, при необхідності, доставляють в лікарні. Водій автобуса також отримав легкі травми.

Водій автобуса і водій вантажівки були тверезі.

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