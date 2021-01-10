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У Польщі вже 200 тисяч осіб вакцинували від коронавірусу

Автор: Юлія Струк

Канцелярія прем'єр-міністра Польщі заявляє, що в неділю 697 320 доз вакцини вже доставили в країну. Вакциновані від коронавірусу 200 022 людини.

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Про це повідомляє RMF 24.

Президент Агентства матеріальних резервів, яке займається розподілом вакцин по країні, Міхал Кучмеровскі заявив, що країна на наступному тижні очікує отримати перші дози американської вакцини Moderna. Перша порція у розмірі 29 тисяч доз повинна надійти у вівторок.

Крім того, після доставки першої партії препаратів Moderna Польща через два тижні очікує ще приблизно 40 тисяч доз. Всього Moderna планує доставити приблизно 400 тисяч доз у лютому і 360 тисяч доз у березні.

"До кінця першого кварталу ми очікуємо приблизно на 840 тисяч доз вакцини Moderna", - додав Кучмеровскі.

Також у понеділок очікується ще одна поставка вакцини Pfizer/Biontech, 360 тисяч доз.

Нагадаємо, перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються у лютому. Договір укладено з китайською фармкомпанією Sinovac Biotech.

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