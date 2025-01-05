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В Польшу залетел воздушный шар из России

Фото: в Польшу залетел российский воздушный шар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше обнаружили неизвестный воздушный шар. Он мог залететь на польскую территорию из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Шар нашли в лесу возле города Простки Варминско-Мазурского воеводства. Предмет обнаружили работники одного из лесничеств и сообщили о нем полиции.

Начальная проверка подтвердила, что это метеорологический прибор. Шар используется, среди прочего, для измерения температуры.

На воздушном шаре обнаружили надписи кириллицей. В Польше предполагают, что шар прилетел из Калининградской области России.

В прошлом году в Варминско-Мазурском воеводстве было найдено несколько таких предметов.

 

 

Напомним, начале сентября 2024 года в польском селе в нескольких километрах от границы с Беларусью нашли предмет, похожий на воздушный шар. В МВД Польши считают, что это метеозонд, а СМИ писали о контрабанде.

Также в Польше на границе с Беларусью обнаружили воздушный шар в октябре прошлого года.

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