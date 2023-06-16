В Польше заявили, что пограничники попали под обстрел с территории Беларуси, - СМИ

В Польше группа пограничников впервые была обстреляна со стороны Беларуси, в результате чего была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF 24 .

Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад.

Руководство формирования польских пограничников представило в Сейм информацию о миграционном кризисе на границе с Беларусью.

Пока неизвестно, кто именно и при помощи чего вел огонь по польским офицерам Погранслужбы.

Известно, что это был предмет, который "с большой силой ударил" по машине пограничников. По словам полковника Аркадиуш Тывонюк из пограничной службы, скорость и кинетическая энергия "были значительными".

"Я не знаю, был ли он выпущен из какой-то пневматической пушки, но в любом случае он пробил боковое окно машины, вылетел с другой стороны и разбил еще одно окно. Подчеркну, что в машине находились двое офицеров, что также угрожало их жизни и здоровью", - отметил он.

Ситуация с мигрантами на границе

Тывонюк также добавил, что почти ежедневно в сторону польских патрулей бросают камни.

С начала года мигранты приняли 12,3 тысячи попыток нелегального пересечения границы, чтобы попасть в Польшу. Тут стоит отметить, что на более чем 200-километровом участке границы с Беларусью уже есть электронная система, которая фиксирует подобные попытки.

Представитель польской Погранслужбы сообщил, что большинство мигрантов, пытающихся пересечь польскую границу, прибывают из Афганистана, Сирии, Сомали, Йемена и Ирака.

Польша оградилась от Беларуси электронным барьером

Перед этим стало известно, что Польша завершила строительство электронного барьера на границе с Беларусью, который должен усилить защиту вместе с физическим забором.

Этот забор из стальных пролетов имеет высоту 5,5 метров с колючей проволокой, а длина составляет 186 километров. Новый электронный барьер охватывает участки, где нет такого физического ограждения.

Возведение барьера происходило на фоне продолжающегося миграционного давления, что был организован властями Беларуси еще в середине 2021 года.