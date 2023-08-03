В Польше заявили, что могут продлить запрет на ввоз украинской агропродукции и без ЕС

По его словам, он не видит содержательных аргументов в том, что Еврокомиссия решила не продлевать временный запрет на ввоз в Польшу и другие соседки Украины. Однако он считает, что такое решение сродни попыткам навредить правительству Польши.

"Эти аргументы сугубо политические", – заявил министр.

Телус рассказал, что Польша еще надеется совместно с другими заинтересованными странами убедить Еврокомиссию продлить эмбарго. В противном случае страна будет вынуждена ввести односторонние ограничения. Однако он не знает, планируют ли так же поступить еще какие-нибудь страны.

"Нам очень нужно сотрудничество, и Украина должна понимать, что вопрос транзита зерна можно будет решить только при условии, что в наших отношениях хорошая атмосфера", – сказал Телус.

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, экспорт украинской агропродукции был сокращен после того, как Россия решила выйти из "зернового соглашения". Договоренности в рамках этой инициативы позволяли Украине транспортировать зерно по Черному морю.

В ответ на такие действия Москвы президент Владимир Зеленский предложил ООН и Турции продолжить украинский экспорт, даже несмотря на выход России из "зернового соглашения".

По словам главы государства, сейчас правительство вместе с военными разрабатывает четкий план для таких зерновых перевозок.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть ряд требований для возвращения РФ в "зерновое соглашение".

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