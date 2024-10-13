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В Польше заработает база ПРО, которая возможно будет сбивать и ракеты РФ

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ближайшие недели в польском селе Редзиково заработает база противоракетного щита. Она будет сбивать также российские ракеты, летящие на Польшу.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетного щита в Редзиково возле Пака (Поморское воеводство). Это база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами", - отметил он.

Сикорский подчеркнул, что вел переговоры о том, "чтобы ракеты ПВО могли сбивать также российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские, которые летят на США".

"Наши оппоненты обвиняли нас в том, что мы уничтожили проект базы, тем временем она уже есть и будет торжественно открыта в ближайшее время", - сказал глава МИД.

База противоракетной обороны в Польше

Строительство американской базы противоракетной обороны в польском поселке Редзиково началось в 2016 году. Ее планировали сдать в эксплуатацию в 2018 году, но строительство объекта затянулось.

Летом 2021 году американские военные начали установку на базе систем вооружений ПРО. Была протестирована работа радара SPY-1D (V) и системы управления огнем (FCS).

В выводах саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне было задекларировано оперативную готовность ракетной базы в Редзиково. Эта база является частью американского европейского поэтапного адаптивного подхода (EPAA), который является вкладом США в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Ранее в польский Сейм был внесен проект закона, предусматривающий обнаружение российских ракет и дронов с пожарных и мобильных башен.

В конце марта этого года во время масштабного обстрела Украины, одна из российских ракет временно залетела в воздушное пространство Польши. Однако польские военные ее не сбили.

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