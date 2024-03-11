В Польше отрицают задержку автобусов на границе с Украиной

Польская полиция отрицает, что протестующие и полицейские на заблокированной границе останавливают украинские автобусы с пассажирами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
"Это неправда, ничего подобного не происходит. Мы, как полиция, абсолютно не контролируем ни гуманитарную, ни военную, ни медицинскую помощь, ни автобусы, перевозящие людей. Они проезжают спокойно", - заявила исполняющая обязанности главы коменданта польской полиции. Катажина Новак.
Ее слова подтвердила также спикер Министерства внутренних дел Польши Паулина Климек.
"Помощь и автобусы с пассажирами проходят через границу с Украиной без проблем", - сказала она.
Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил, что протестующие и полиция на заблокированной границе останавливают автобусы, которые едут в Польшу и обратно. Людей задерживают без объяснения.
"Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с маленькими детьми, социально незащищенные категории, военнослужащие, которые возвращаются или идут на сборы, а также находящиеся в пути люди", - написал Кубраков.
Он добавил, что попытка сделать их заложниками протеста кажется неуместной для цивилизованного мира.
"В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине", - сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.
Он отметил, что консул проведет необходимые разговоры на месте, чтобы сделать невозможным любые задержки движения пассажирских автобусов.
Посол добавил, что, как до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без каких-либо препятствий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.