В Польше отрицают задержку автобусов на границе с Украиной

"Это неправда, ничего подобного не происходит. Мы, как полиция, абсолютно не контролируем ни гуманитарную, ни военную, ни медицинскую помощь, ни автобусы, перевозящие людей. Они проезжают спокойно", - заявила исполняющая обязанности главы коменданта польской полиции. Катажина Новак.

Ее слова подтвердила также спикер Министерства внутренних дел Польши Паулина Климек.

"Помощь и автобусы с пассажирами проходят через границу с Украиной без проблем", - сказала она.

Что предшествовало

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил, что протестующие и полиция на заблокированной границе останавливают автобусы, которые едут в Польшу и обратно. Людей задерживают без объяснения.

"Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с маленькими детьми, социально незащищенные категории, военнослужащие, которые возвращаются или идут на сборы, а также находящиеся в пути люди", - написал Кубраков.

Он добавил, что попытка сделать их заложниками протеста кажется неуместной для цивилизованного мира.

"В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине", - сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

Он отметил, что консул проведет необходимые разговоры на месте, чтобы сделать невозможным любые задержки движения пассажирских автобусов.

Посол добавил, что, как до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без каких-либо препятствий.