ua ru
Вс, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше погибла украинка, попав под трактор в поле

Новина українською →
Польша, Воскресенье 16 октября 2022 12:12
В Польше погибла украинка, попав под трактор в поле Фото: в Польше погибла украинка, попав под шестерни трактора в поле (lubelska.policja.gov.pl)
Автор: Наталия Гурковская

В Польше заробитчанка из Украины погибла, попав под трактор, работавший в поле. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Люблена.

"Инцидент произошел утром в коммуне Коньсковола. Во время полевых работ, которые заключались в выкапывании саженцев деревьев, 48-летняя гражданка Украины попала в шестеренки машины, прицепленной к сельскохозяйственному трактору, и получила серьезные травмы", - отмечают в Люблинской полиции.

Как добавляют в польской полиции, несмотря на немедленные спасательные действия, спасти ее жизнь не удалось. Водитель трактора был трезв.

Как сообщалось, в польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата и разбился.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась