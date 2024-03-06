В Польше уверены, что в случае агрессии России союзники по НАТО помогут с обороной

"Прежде всего, мы строим систему так называемых индикаторов и предупреждений, чтобы мы как можно раньше знали, что враг что-то готовит. Помним, что определенные показатели свидетельствуют нам о том, что другая сторона готовится к недружественным нам действиям", - сказал он.

Польский генерал подчеркнул, что в случае агрессии Польша обратится к союзникам по НАТО. По его мнению, партнеры пришлют свои силы.

"Зная это, мы, конечно, будем стараться поскорее поговорить с нашими союзниками. Я уверен, что они развернут свои силы, если потребуется, чтобы продемонстрировать силу и сдерживание. И что мы будем готовы к совместной обороне", - добавил Блазеуш.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых германские вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

В Министерстве обороны Литвы также прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, потому что Москва сосредоточилась на Украине.