В Польше решили ликвидировать государственные СМИ

В правительстве Польши сегодня, 27 декабря, было принято решение о ликвидации государственных СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и национального наследия Польши Бартоломея Сенкевича .

Отмечается, что речь идет о TVP, Polskie Radio и Polska Agencja Prasowa.

Сенкевич заявил, что пошел на этот шаг после решения президента Анджея Дуды о прекращении финансирования общественных СМИ.

"В сложившейся ситуации такие действия позволят обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнение работников, занятых в вышеупомянутых компаниях из-за отсутствия финансирования", - сказал он.

Как отмечается, "состояние ликвидации может быть снято владельцем в любой момент".

Что этому предшествовало

Недавно в Польше новое правительство приняло решение уволить руководство государственных СМИ. Оппозиционная партия "Право и справедливость" начала протест.

Уже в среду президент Польши Анджей Дуда в первый раз решил ветировать законопроект новой правящей коалиции в парламенте.

"Я решил наложить вето на проект бюджета на 2024 год, в котором предусмотрено 3 миллиарда злотых на государственные медиа. На это не может быть согласия, учитывая вопиющее нарушение Конституции и принципов демократического правового государства. Государственные медиа должны быть сначала справедливо и законно восстановлены", - заявил Дуда.