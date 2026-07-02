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В Польше разоблачили агентов РФ, которые годами организовывали антиукраинские митинги

18:05 02.07.2026 Чт
2 мин
Среди организаторов акций - граждане Украины и Беларуси
aimg Валерий Ульяненко
Фото: полиция Польши (Getty Images)

В Польше разоблачена сеть проплаченных Россией агентов, которые в течение двух лет организовывали антиукраинские митинги в Варшаве и Вроцлаве.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Российские кураторы организовали в польских городах пять фейковых акций "протеста" в течение 2025-2026 годов. Главной целью этих митингов было дискредитировать Украину на международной арене и расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Евросоюза.

Массовку для уличных акций искали через специальных посредников. Людям предлагали по 100-200 долларов за разовое участие.

Участникам выдавали готовые провокационные плакаты, подробно инструктировали их, а по завершении митинга рассчитывались наличными.

Совместная работа украинской контрразведки и Агентства внутренней безопасности Польши позволила разоблачить 11 организаторов прокремлевских акций. Среди них оказались девять граждан Украины и два белоруса, которые находились на территории ЕС.

Всех фигурантов уже депортировали в страны их происхождения. В настоящее время украинские правоохранители готовят правовую оценку действиям вовлеченных в схему соотечественников в зависимости от вины каждого.

Международное расследование продолжается для выявления и наказания всех организаторов российских провокаций.

Напомним, российская агентура давно активно действует в разных европейских странах. Недавно стало известно, какая страна является основным координационным центром для разведывательных российских операций.

РБК-Украина ранее сообщало, как СБУ взяла под контроль киевские монастыри из-за связей с агентурой страны-агрессора.

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