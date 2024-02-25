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В Польше возобновили блокаду шестого КПП на границе с Украиной: в очередях тысячи грузовиков

Польша, Воскресенье 25 февраля 2024 10:20
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В Польше возобновили блокаду шестого КПП на границе с Украиной: в очередях тысячи грузовиков Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры возобновили протест на пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на утро блокирование движения польскими фермерами продолжается по шести направлениям. Аграрии возобновили протесты на КПП "Устилуг-Зосин", который вчера был разблокирован.

"По всех этих направлениях совокупно по состоянию на утро сегодня - это где-то почти 2400 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". Действительно, вчера по направлению пункта пропуска "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств. В общем, мы видели определенное оживление, но в целом на ситуацию это не вливает", - сказал спикер.

Демченко добавил, что в настоящее время польские протестующие не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска.

Обострение между Украиной и Польшей

Напомним, в Польше с ноября 2023 блокируют украинскую границу. Сначала протестовали перевозчики, позже к ним присоединились фермеры. В январе удалось временно разблокировать границу, а в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились.

Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно на границе высыпали украинское зерно. Зафиксировано уже три подобных случая.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы из Украины, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

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