Из Польши в Украину пытались незаконно ввезти автозапчасти (фото)

Автозапчасти российского производства пытались ввезти в Украину из Польши. Пограничники не разрешили контрабанде попасть в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Партию автомобильных запчастей везли три грузовика через украинско-польскую границу. При прохождении контроля водители заявили, что везут изделия из черных металлов и запчасти, изготовленные в Китае. Пограничник и таможенники обнаружили более 900 штук автозапчастей российского производства. По факту незаконного ввоза российских товаров составили протокол. Запчасти весом четыре тонны изъяли работники таможни. Стоимость конфискована будет установлена позже. Фото: в Украину пытались незаконно ввезти российские автозапчасти (t.me/DPSUkr)