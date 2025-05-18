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В Польше стартовали президентские выборы

Воскресенье 18 мая 2025 09:14
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В Польше стартовали президентские выборы Иллюстративное фото: в Польше стартовали президентские выборы 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Польше в воскресенье, 18 мая, стартовали президентские выборы. К голосованию было допущено 13 кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Избирательные участки в Польше были открыты в 07:00 по местному времени, а само голосование будет продолжаться до 21:00.

Сейчас в Польше право голоса имеют около 29 миллионов избирателей.

Кто в фаворитах

Сейчас фаворитами являются либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого выдвинула партия власти "Гражданская коалиция" и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий - его поддерживает правоконсервативная партия "Право и справедливость".

Последние опросы свидетельствуют о том, что Тшасковский набирает около 30% голосов, а Навроцкий - около 25%. А вот третье место в опросах занимает кандидат от антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен.

Заметим, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур выборов состоится 1 июня.

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