В Польше разгорелся скандал из-за судна якобы с российским углем

В Польше разразился скандал из-за высказываний сенатора от оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Кшиштофа Брейзы о якобы поступления в страну угля из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский портал Onet .

"Недавно в Польшу прибыло более миллиона тонн угля из российских портов. Перевозку на небольших судах (чтобы не бросаться в глаза) из Ленинградской области осуществляют российские моряки. Сегодня я представлю документы и записи, подтверждающие эту практику", - написал сенатор в соцсети Twitter.

BUM! Более миллиона тонн węgla z rosyjskich portów trafiło w ostatnim czasie do Polski. Перевозка маленькими jednotками (не превышает чрезмерную одежду) из обода leningradzkiego осуществляет rosyjscy marynarze. Dziś przedstawię dokumenty i nagrania potwierdzające этот proceder. #RosjanieWPorcie — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023

К своему посту он приложил видео с прибытием корабля Roseburg и заявил, что судном управляли граждане РФ.

"В понедельник после 1:00 в Щецине мы зарегистрировали корабль Roseburg, по моим данным, капитан и команда - россияне. Он привозил уголь из Выборгского порта. (Документы и проверка проводятся группой из 3-х коллег)",- отметил сенатор.

W poniedziałek po 1:00 w nocy w Szczecinie zarejestrowaliśmy statek Roseburg, wg моих ustaleń kapitan и załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu.



(dokumenty i kontrole realizował z grupą 3 współpracowników) pic.twitter.com/wm9srO1osS — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023

Ответ морского ведомства

Морское ведомство в Щецине, куда заходил корабль, ответило политику, что уголь был из Казахстана, несмотря на российский экипаж.

По информации Onet, судно Roseburg уже второй раз в этом году заходило в порт Щецина. Сенатор утверждал, что в Польшу из России могло попасть около миллиона тонн угля. В ведомстве опровергают слова оппозиционного политика и отрицают, что речь идет об угле из России.

"В результате сотрудничества со службами национальной налоговой администрации мы получили информацию о том, что страной происхождения угля в указанных сенатором случаях был Казахстан, и эта информация также была передана сенатору",- заявила в ответ на вопрос Onet Ева Вечорек, пресс-секретарь морского управления в Щецине.

По словам представителя управления, результаты расследования опровергли поступление угля из России.

"Агент судна подал все необходимые, в соответствии с международными конвенциями, документы, в том числе декларацию груза, содержащую информацию о типе и количестве груза. Таможенные процедуры, контроль за проверкой происхождения перевозимого товара и соблюдение по этому поводу введенных ЕС санкций относятся к компетенции таможенного и налогового управления",- объясняет Вечорек.

В то же время, Брейза утверждает, что в прошлом были случаи, когда документы подделывали.

"Не верьте в это. Несколько лет назад мы имели дело с углем из Донбасса, россияне фальсифицировали документацию",- сказал он на своей пресс-конференции.