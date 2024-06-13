В Польше расследуют возможные злоупотребления правительством Моравецкого в COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По данным издания, есть подозрение, что бывший премьер-министр, глава его канцелярии Михал Дворчик, а также министр имущества Яцек Сасин превысили свои полномочия, приказав компании Lotos закупить маски или защитные костюмы, что нанесло бы ущерб государственной казне в больших размерах.

К тому же, есть подозрения, что руководство группы компаний Lotos не выполнило своих обязательств по этой закупке и заплатило участникам торгов, несмотря на то, что поставленный товар не отвечал необходимым стандартам.

Третий момент касается работников Агентства материального резерва, передавших медикам это некачественное оборудование. Они могли, по мнению следствия, поставить под угрозу здоровье и жизнь многих людей, вызвав эпидемиологическую угрозу.

Прокуратура начала проверку на основании сообщения белостокской делегации Высшей палаты контроля, которая во время проверки обнаружила, что некоторые средства индивидуальной защиты, приобретенные Канцелярией во время пандемии Covid-19, не отвечали требованиям, а их использование медицинским персоналом могло представлять риск.

Еще в апреле Моравецкий, ссылаясь на обвинения Высшей аудиторской службы по закупке средств индивидуальной защиты в связи с пандемией Covid-19, заявил, что берет на себя всю ответственность в этом деле.

"Человеческая память иногда ненадежна. Февраль, март, апрель 2020 года. Вспыхивает пандемия Covid-19, и все рынки по всему миру замирают. Ликвидность замораживается, нет ни предложения, ни спроса. Все сосредоточены на одном. Где взять маски, где взять средства физической защиты, где взять разные медикаменты, медицинские изделия, например, респираторы. Для чего это все? , где, может, то, что спасает жизнь поляков", - подчеркнул Моравецкий.