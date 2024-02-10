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В Польше разблокирован один пункт пропуска на границе с Украиной

Иллюстративное фото: в Польше разблокирован один пункт пропуска на границе с Украиной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Шегини-Медыка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Пограничный караул Польши сообщил, что сегодня в 11:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медыка".

Въезда в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

"Просим водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании своих перевозок", - говорится в сообщении.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Европейская комиссия рекомендовала продлить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год.

Вчера, 9 июля, польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было осложнено движение грузовиков и поездов.

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ПольшаГраница с Украинойпограничная служба