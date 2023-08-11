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В Польше поезд протаранил грузовик. Пострадали более 20 человек

Фото: авария в Польше (twitter.com/KGPSP)
Автор: Наталья Кава

Поезд протаранил грузовик в пятницу, 11 августа, в Мазовецком воеводстве Польши.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на польскую государственную пожарную службу в Twitter.

Авария произошла вблизи поселка Даланувек в Мазовецком воеводстве. Там грузовик выехал на рельсы рельсового автобуса. По данным пожарных, во время столкновения рельсового автобуса с грузовым автомобилем пострадали 22 человека.

Четырех человек доставили в больницу, один из них пришлось эвакуировать на вертолете. На месте происшествия работали 45 пожарных и 11 автомобилей.

 

Фото: авария в Польше (twitter.com/KGPSP)

Как сообщалось, ранее в Черниговской области автомобиль попал под поезд. В аварии погибла семья - 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь, находившиеся в автомобиле. Еще одного ребенка, 3-летнюю девочку, которая тоже была в автомобиле, забрала скорая. Вскоре стало известно, что в больнице скончалась и она.

Напомним, во Львове автомобиль врезался в поезд, в результате чего погиб водитель и его 8-летняя дочь.

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ДТППольша