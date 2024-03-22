В Польше подняли авиацию из-за ракетной атаки по Украине

Они сообщили, что ночью 22 марта наблюдалась активная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов самолетов Ту-95, Ту-22 и МИГ-31 по объектам, расположенным на территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию. Предупреждаем, что польская и союзническая авиация задействована, что может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в материале.