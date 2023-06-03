В Польше под поезд попал 17-летний украинец

Напомним, мы сообщали, что ранее в Польше в городе Лодзь произошло нападение группы неизвестных на двух братьев из Украины.

Оба были жестоко избиты, и им понадобилась медицинская помощь. Полиция разыскивает хулиганов, основным мотивом которых была именно ксенофобская составляющая.

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