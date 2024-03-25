В Польше во время учений на военном полигоне погибли два человека

В Польше на военном полигоне во время учений по подрыву тротила произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел в понедельник, 25 марта, на военном полигоне в Соларне (Люблинецкий повят, Силезское воеводство).

На территории бывшей 13-й зенитно-ракетной эскадрильи во время учений по взрыву тротила произошел инцидент, в результате которого пострадали два человека. От полученных травм они скончались.

На месте инцидента работала пожарная машина с цистерной для воды из воинской части в Люблинце и двумя военными машинами скорой помощи без врача.

13-я зенитно-ракетная эскадрилья дислоцировалась в Люблинце и подчинялась командиру 1-й Силезской зенитно-ракетной бригады. Эскадрилья была расформирована в 1998 году.

В начале марта в Польше на полигоне в Дравско-Поморском гусеничная машина наехала на двух военных. В результате несчастного случая один из них погиб.

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