В Польше обсудили стратегию Mariupol Reborn

Как отмечается, во время воркшопа были сформированы три рабочих группы по направлениям - промышленность и индустрия; транспортное сообщение, логистика и развитие порта; knowledge-хаб - сектор, отвечающий за развитие науки и инноваций.

"Мы провели 15 встреч с мариупольцами по возрождению города. Их запрос таков: жилье, безопасность и рабочие места с достойной оплатой. Именно поэтому мы занимаемся разработкой экономического видения Мариуполя. Ведь именно он ответит на вопрос, где и кем смогут работать мариупольцы. 2024 год планируем посвятить именно подготовке к возрождению нашего города", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Разрабатывается план восстановления в расчете на воплощение до 2040 года. Финализированное видение открыто для обсуждения с экспертами и мариупольцами. В частности, к ее формированию приобщается и украинский бизнес.

"Бизнесы Рината Ахметова всегда были одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Компании, принадлежащие к холдингам Метинвест и SCM, играли решающую роль в экономике Мариуполя. Если говорить языком цифр, за последние 10 лет - около 1 млрд гривен инвестиций в город. в том числе в восстановление после разрушения домов, школ, социальной инфраструктуры после российских обстрелов 2014. И мы продолжим это делать после деоккупации Мариуполя. Мы видим экономику возрожденного города "зеленой" и мультиотраслевой", - объясняет директор ОО "Мариуполь.Реборн", руководитель направления развития общин "Метинвест Холдинг" Александр Вишняков.

Участники ворк-шопа отмечают, что главной задачей является именно возвращение мариупольцев в город после деоккупации. Поэтому важно обеспечить людям рабочие места и уровень жизни. И над этим нужно работать уже сейчас, чтобы как можно скорее возродить Мариуполь, когда он будет уволен.

Напомним, проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.