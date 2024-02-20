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В Польше настаивают на отмене "єЧерга" на трех КПП на границе с Украиной

Украина, Вторник 20 февраля 2024 10:24
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В Польше настаивают на отмене "єЧерга" на трех КПП на границе с Украиной Фото: заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Польша просит продлить отмену "єЧерга" на КПП "Нижанковичи - Мальховице", "Угринив - Долгобучив", "Рава-Русская - Хребенне". Соответствующее письмо поступило в профильное министерство.

Об этом рассказал заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы получили письмо от польских коллег из Министерства инфраструктуры, которые предложили нам отменить "єЧергу" еще на ПП "Рава-Русская - Хребенне", - сказал он.

По словам замминистра, читая письмо, становится понятным, что последняя коммуникация на границе не достигла цели.

"Ведь мы объяснили, что система "єЧерга" очень важна для страны, мы показали результат, она действительно действует. И они как бы согласились", - сказал Деркач.

Блокировка границы с Украиной и "єЧерга"

Во время первой волны протеста польських фермеров на границе с Украиной, которая стартовала 6 ноября 2023 года, они требовали выполнения нескольких условий. В частности, фермеры требовали разделения отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "єЧерга" и получения доступа к украинской системе "Шлях".

В том же месяце Варшава направила Киеву предложения относительно урегулирования ситуации на границе. Тогда в Мининфраструктуры Польши объясняли, что введение украинской стороной системы "єЧерга" является одной из причин такой акции протеста польских предпринимателей транспортной отрасли. В Польше призвали "срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона".

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