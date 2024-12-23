В Польше могут блокировать счета иностранцев, в том числе украинцев: кого это касается

Национальная налоговая администрация Польши усилит контроль за финансовыми операциями иностранцев, в том числе украинцев. В случае выявления подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов, их счета могут заблокировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

По словам заместителя министра финансов Польши Збигнева Ставицкого, главной целью новых мер является борьба с мошенничеством и теневой экономикой. Это связано с частыми случаями использования фиктивных счетов-фактур, поддельных документов и схем уклонения от налогов, которые нанесли немалый ущерб польскому бюджету.

Наиболее уязвимыми будут предприниматели строительных, IT и нематериальных сфер услуг. Предприниматели и физические лица, осуществляющие переводы значительных сумм денег или работающие в этих сферах, рискуют попасть под внимание налоговых органов.

Как избежать блокировки и штрафов

Основными причинами блокировки счетов являются: крупные транзакции без четко указанного назначения или из ненадежных источников. Кроме того, несвоевременное декларирование доходов или их сокрытие. А также, использование поддельных счетов-фактур для уменьшения налоговой нагрузки.

Чтобы избежать блокировки счетов и штрафов, украинцам, которые работают или ведут бизнес в Польше, важно обеспечить прозрачность финансовой деятельности. В частности:

вести детальный учет всех транзакций;

вовремя платить налоги и подавать отчеты;

проверять поставщиков и партнеров на надежность;

избегать теневых схем и сомнительных платежей.

К тому же, можно проконсультироваться с бухгалтером или юристом, который специализируется на налоговом законодательстве Польши.