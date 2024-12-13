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Польша ужесточает правила трудоустройства для иностранцев с 2025 года

Польша, Пятница 13 декабря 2024 12:05
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Польша ужесточает правила трудоустройства для иностранцев с 2025 года Фото: трудоустройство иностранцев в Польше (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

С 2025 года иностранцы в Польше смогут работать только на основании трудового договора. Исключение сделают для спортсменов, артистов и тренеров.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.

Польша: Новые правила трудоустройства иностранцев с 2025 года

С 1 января 2025 года основной формой трудоустройства иностранцев в Польше станет трудовой договор (umowa o pracę). Это предусмотрено проектом закона, разработанным польским правительством.

Согласно новым правилам, иностранцы смогут получить разрешение на работу только при условии заключения трудовых отношений, что исключает возможность трудоустройства на основе гражданско-правовых договоров, таких как договор поручения (umowa zlecenie).

Формы трудовых отношений

Планируется, что иностранцы смогут работать на основании:

  • трудового договора,
  • назначения на должность,
  • избрания,
  • кооперативного трудового договора.

Однако договор поручения, популярный среди работодателей для гибких условий работы, больше не будет применяться для иностранцев.

Сферы с исключениями

Несмотря на общие ограничения, в проекте закона предусмотрены исключения для некоторых профессий. В частности, работники в сфере спорта, искусства и культуры смогут заключать договоры в более гибких формах, что позволит сохранить специфику их деятельности.

Напомним, что в Польше будут введены новые требования для получения иностранцами разрешения на работу и проживание. Одним из требований будет "тест на гражданство".

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