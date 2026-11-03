В Польше готовят производство украинской САУ "Богдана"

Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали 11 сентября 2026 года во время XXXIV Международной выставки оборонной промышленности MSPO, проходившей в польском городе Кельце.

Одним из главных направлений партнерства определено привлечение компаний к производству украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана".

Согласно предварительному распределению обязанностей, PK MIL будет заниматься артиллерийской частью проекта. В свою очередь, SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne обеспечит экспертную поддержку в разработке специализированной автомобильной техники, установке артиллерийских систем на шасси и приспособлении транспортных платформ к нуждам военных.

"Мы изначально рассматриваем наше партнерство как долгосрочный проект, предусматривающий не только производство техники, но и введение решений для ее технического обслуживания, ремонта и последующей эксплуатационной поддержки непосредственно по месту использования", - сообщил председатель правления PK MIL Марек Важеха.

Для увеличения объемов выпуска украинские производители уже разработали несколько модификаций "Богданы", установленных на разных типах колесных шасси.

Новое предприятие планирует специализироваться на изготовлении 155 мм самоходных гаубиц "Богдана", а также буксированных артиллерийских систем "Богдана-БГ".

Помимо увеличения производственных возможностей размещение производства в Польше открывает перспективы для выхода украинской артиллерийской техники на международный рынок. В частности, речь идет о потенциальных поставках гаубиц польским заказчикам и другим странам Европы.