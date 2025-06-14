ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Польше евродепутату с антиукраинской позицией запретили вход в парламент

Варшава, Суббота 14 июня 2025 08:08
UA EN RU
В Польше евродепутату с антиукраинской позицией запретили вход в парламент Фото: Гжегож Браун, депутат Европарламента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Скандальному евродепутату Гжегожу Брауну запретили заходить на территорию польского парламента. Браун известен своими антиукраинскими выходками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сейма (парламента) Польши.

"Вступило в силу постановление, запрещающее вход и въезд на территории, а также вход в здания, находящиеся в ведении канцелярии Сейма, депутату Европарламента Гжегожу Брауну", - сказано в сообщении пресс-службы.

Такое решение было принято в связи с тем, что Браун признан лицом, которое "своим поведением или внешним видом нарушает достоинство Сейма".

Скандальные выходки Брауна

Напомним, в июне прошлого года Гжегож Браун снял украинский флаг с кургана Костюшко в Кракове. После этого он похвастался соответствующим видео в соцсети X.

Браун написал, что флаг якобы установлен в "неправильном месте", поэтому он передаст его консульству Украины в Кракове.

В этом году Браун баллотировался в президенты Польши. Во время его митинга в Белой Подляской неизвестный мужчина снял украинский флаг со здания горсовета.

К слову, 6 мая Европарламент отменил иммунитет Брауна, поскольку он в 2023 году во время официальной церемонии в Сейме потушил ханукальные свечи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Европарламент Сейм Польши
Новости
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова