В Польше не боятся последствий из-за запрета на импорт из Украины

"Мы хотели бы не реализовывать односторонние решения - мы были бы более счастливы, если бы это сделал ЕС, что было бы истинным подходом солидарности ЕС - но мы были вынуждены принять решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров", - сказал он.

15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. После такого решения Польша, Венгрия и Словакия продолжили ограничения в одностороннем порядке. При этом, Украина уже подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Напомним, Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины 15 апреля. Вскоре запрет Польши на украинское зерно, распространился и на транзит через страну.

В мае Европейский союз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке до середины сентября.