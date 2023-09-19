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В Польше не боятся последствий из-за запрета на импорт из Украины

Фото: министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польша не боится последствий со стороны ЕС или Всемирной торговой организации (ВТО) за свое решение ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса в интервью EURACTIV.

"Мы хотели бы не реализовывать односторонние решения - мы были бы более счастливы, если бы это сделал ЕС, что было бы истинным подходом солидарности ЕС - но мы были вынуждены принять решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров", - сказал он.

15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. После такого решения Польша, Венгрия и Словакия продолжили ограничения в одностороннем порядке. При этом, Украина уже подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Напомним, Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины 15 апреля. Вскоре запрет Польши на украинское зерно, распространился и на транзит через страну.

В мае Европейский союз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке до середины сентября.

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Польша