Польша заявила о финальной стадии переговоров об импорте агропродукции из Украины

Переговоры Варшавы с Киевом об условиях импорта некоторой украинской агропродукции находятся сейчас на завершающей стадии.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost .

Министр встретился с фермерами, которые протестуют по всей стране и на прошлой неделе возобновили блокаду границы с Украиной.

"Мы ведем переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, чтобы установить определенные правила на этот период, которые бы определяли размер квот на отдельные товары, которые могут попасть на польский рынок, чтобы не нарушать стабильность отдельных рынков", - рассказал Секерский.

По его словам, переговоры с Украиной находятся на завершающей стадии и до конца марта все должно быть согласовано, в том числе: правила, объемы и квоты.

"Украина не хочет этого делать, но мы понимаем, что чрезмерный приток товаров нарушит работу рынка. Есть определенные экстренные тормоза, которые мы хотим ввести, чтобы Украина могла экспортировать", - добавил Секерский.

Он также рассказал, что его страна хочет, чтобы ЕС поддержал украинский экспорт в те части мира, где продовольствие необходимо. Но "это не может происходить за счет европейских фермеров".

Что предшествовало

Напомним, еще весной прошлого года Польша в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна. Позже соответствующие меры ввела Еврокомиссия.

Ограничения ЕК действовали до сентября прошлого года, ведомство их не продлило. Варшава решила продолжать приостановку импорта на неопределенный срок.

Несмотря на такие действия Польши, фермеры в стране остаются недовольны импортом других товаров из Украины. Недавно они заблокировали на границе с Украиной три пункта пропуска.

Более детально о блокаде рассказал в интервью РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко.