RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша заказала 70 тысяч винтовок: министр обороны объяснил зачем

Фото: Министр обороны Польши Мариуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Олег Васкив

Польша дополнительно заказала для своей армии 70 тысяч автоматических винтовок Grot. Соглашение с производителем 2 января подписал министр обороны Мариуш Блащак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Это хорошие и проверенные винтовки. Их хорошо оценивают в польской армии, а также военнослужащие украинской армии. Они положительно зарекомендовали себя в бою. Это самый важный тест, который прошла винтовка Grot", - отметил глава Минобороны.

Блащак указал, что, с учетом предыдущих соглашений, для нужд вооруженных сил закуплено уже около 100 тысяч винтовок.

По его словам, в течение следующих недель будут подписаны еще несколько сделок на покупку Grot. Ведь Польша намерена увеличить численность своей армии более чем на 135 тысяч - до 300 тысяч.

"Польская армия усиливает оборонные способности, чтобы отпугнуть агрессора. Мы хотим мира, но для этого должны готовиться к войне. Винтовок должно быть в стране очень много, в том числе и на складах", - подчеркнул министр.

В этом контексте Блащак привел пример первых дней полномасштабного вторжения РФ, когда в Киеве и других городах Украины гражданским выдавали автоматы, чтобы защищаться от агрессора.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что в 2023 году Варшава продолжит оказывать Киеву поддержку в борьбе с российской агрессией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша