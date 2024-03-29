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Польша отправит войска во Францию

Пятница 29 марта 2024 04:32
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Польша отправит войска во Францию Иллюстративное фото: Польские военные на учениях (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Польша присоединится к международным усилиям по обеспечению безопасности летних Олимпийских игр во Франции, отправив туда своих военных, в том числе кинологов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вооруженные силы Польши присоединятся к международной коалиции, созданной Францией для поддержки подготовки и безопасности летних Олимпийских игр 2024 года", – заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, в Париж будет направлена "оперативная группа наших солдат", в том числе кинологов, основной целью которой будет проведение мероприятий, связанных с обнаружением взрывчатки и противодействием террористическим угрозам.

Детали договоренности прорабатываются, о них будет сообщено позже.

Напомним, во Франции после теракта в РФ объявлен самый высокий уровень Vigipirate – системы оповещения национальной безопасности – "чрезвычайная ситуация нападения".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что теракт под Москвой вызвал опасения во Франции по обеспечению безопасности на Олимпиаде в Париже.

Теракт под Москвой

Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины. Однако российские официальные лица в своих заявлениях пытаются обвинить в причастности к организации нападения именно Украину и западные страны, не предоставляя при этом никаких доказательств.

В Институте изучения войны считают, что цель Кремля – усилить внутреннюю поддержку войны против Украины.

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