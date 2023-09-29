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Польша и Венгрия пропустили встречу по экспорту украинского зерна, - Еврокомиссия

Пятница 29 сентября 2023 15:58
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Польша и Венгрия пропустили встречу по экспорту украинского зерна, - Еврокомиссия Иллюстративное фото: в ЕК высказались о заседании координационной платформы об экспорте зерна из Украины (flick.com)
Автор: Владимир Костырин

Встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской аграрной промышленности прошла без представителей Польши и Венгрии.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Олоф Гилл, передает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".

Он уточнил, что во время встречи, что состоялась в четверг, участники мероприятия обсуждали план действий и мер, предложенный правительством Украины, по контролю определенной продукции, а также предотвращению разрушения рынка в пяти странах-членах Европейского союза. Речь идет о Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

Участники координационной платформы договорились доработать план, а также представили предложения по этому поводу.

Спикер Еврокомиссии выразил надежду, что план будет реализован в ближайшее время.

По словам Гилла, представители Польши и Венгрии не участвовали во вчерашнем заседании, но отметил при этом, что оно не является обязательным.

"Представителей Польши и Венгрии не было на встрече. Однако важно подчеркнуть, что участие не обязательно, поскольку заседания проходят достаточно часто", - сказал он.

Спикер Еврокомиссии также обратил внимание, что это нельзя называть бойкотом.

Также Гилл рассказал, что на следующей неделе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис посетит приграничный регион в Словакии для оценивания работы "коридора солидарности".

Еврокомиссия продолжает взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами вне и в рамках платформы, добавил он.

Зерновой спор

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

Украина в ответ на это подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны. Он также напомнил, что Украина представила свой план решения зернового кризиса, который поддержала Еврокомиссия.

Более детально о причинах зернового скандала можете узнать в материале РБК-Украина.

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Еврокомиссия Польша Венгрия зерновой коридор
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