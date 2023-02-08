Польша и страны Балтии призвали изъять активы РФ для помощи переселенцам в Украине

Отмечается, что это произошло в преддверии двухдневного саммита ЕС, в ходе которого будут обсуждаться война РФ против Украины. Лидеры Польши и стран Балтии призывают использовать 300 млрд евро замороженных резервов Центрального банка России и направить их на помощь переселенцев в Украине.

"Эти замороженные активы должны быть использованы как можно скорее. Мы не можем ждать, пока закончится война и будет подписано мирное соглашение", - говорится в письме четырех стран.

Это письмо направлено на имя президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

The Guardian сообщает, что ранее Европейская комиссия предлагала создать определенную структуру, которая потребуется для управления замороженными активами российского Центробанка и средствами олигархов из РФ. Тогда допускали, что эти деньги можно было бы направить на восстановление Украины.