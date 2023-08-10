Польша о споре с Украиной: самый горячий этап - уже в прошлом

Как отметил Шрот, он получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии, что свидетельствует об улучшении отношений.

"Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", - добавил глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот.

Что предшествовало

Недавно министр канцелярии президента Польши и руководитель Бюро по международной политике Марцин Пшидач заявил, что Украине стоит начать ценить ту поддержку, которую ей оказало его государство.

Через некоторое время заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига назвал заявление манипуляцией, а Министерство иностранных дел, со своей стороны, вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого. Варшава ответила аналогичным шагом.

Более подробно о дипломатическом скандале между странами можете узнать в материале РБК-Украина.

Еще одним поводом к спору между странами стал вопрос эмбарго на украинское зерно и заявление Польши о продлении запрета в одностороннем порядке.