ua en ru
Чт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша создаст систему зашифрованной связи на случай войны и киберугроз, - СМИ

Четверг 20 июня 2024 12:51
UA EN RU
Польша создаст систему зашифрованной связи на случай войны и киберугроз, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Польши планирует создать систему зашифрованной государственной связи, которая позволит администрации и экстренным службам функционировать в случае войны. Контролировать ее будут специальные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Такое предложение появилось в законопроекте о гражданской обороне, подготовленном Министерством внутренних дел Польши. Однако на данный момент технические детали неизвестны.

Первоначальная стоимость создания автономной системы связи, которая может прослужить до 2034 года, оценивается в 3,7 миллиарда злотых (857 млн евро).

Цель защищенной системы связи - обеспечить непрерывность государственного управления и защиту населения в мирное и военное время. Она должна соединить системы связи и коммуникации органов государственного управления, силовых структур, подчиненных Министерству внутренних дел, т. е. полиции, пожарной службы, пограничной охраны, с системами, подчиненными Министерству национальной обороны.

Одним из элементов должна стать система предупреждения, оповещения и сигнализации населения об угрозах.

Она будет включать в себя открытые и скрытые цифровые коммуникации, то есть зашифрованные стационарные, радио, мобильные и спутниковые сети. Система должна охватывать всю территорию Польши, включая критически важные объекты инфраструктуры.

При этом система связи должна обеспечивать оперативный обмен информацией в режиме реального времени и быть устойчивой к киберугрозам. МВД предполагает, в частности, модернизацию существующей телекоммуникационной инфраструктуры, а также создание новых услуг связи, которые позволят проводить спасательные операции и управлять кризисными ситуациями, связанными с гражданской обороной.

Кибератаки на Польшу

В конце мая польское издание PAP подверглось российской кибератаки. В новостной ленте агентства появилась новость о военной мобилизации. Однако позже стало известно, что она не соответствовала действительности, и польские власти обвинили Россию в дестабилизации ситуации в стране.

После этого власти Польши решили выделить около 760 млн долларов на усиление кибербезопасности в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Кибератака
NEWS
Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
DAILY
Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России