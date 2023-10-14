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Польша продолжает оказывать военную помощь Украине по прошлым контрактам, - премьер

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша продолжает передавать Украине оружие по прошлым контрактам. Варшава также находится в постоянном контакте с Соединенными Штатами по поводу передачи военной помощи Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его словам, Польша сейчас передает Украине только то оружие, которое она законтрактовала.

"Поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупкам. А других мы поощряем, чтобы они передавали оружие Украине", - заявил Моравецкий. 

Он также заявил о большой роли помощи Украине со стороны Польши и США в начале полномасштабного вторжения России. 

"Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над Россией", - заверил Моравецкий.

Отношения Польши и Украины

Польша - одна из первых поддержала Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, для украинцев утром 24 февраля 2022 года уже был доступен выезд на территорию Польши без загранпаспортов. 

Кроме того, Польша добивалась передачи Украине нового вооружения для борьбы с российским агрессором. 

Однако несколько месяцев назад Польша решила в одностороннем порядке продлить запрет на импорт украинского зерна. После чего начался конфликт между Варшавой и Киевом. 

Более детально о конфликте между странами можете узнать в материале РБК-Украина.

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