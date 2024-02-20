Польша продлила пребывание украинских беженцев до конца июня

"Президент Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, который, в частности, продлевает срок легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Закон принят в соответствии с решением Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Среди прочего, закон предусматривает продление срока легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня этого года.

Согласно действующим положениям закона, пребывание граждан Украины является законным, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года.

Помимо этого документ вносит изменения, увеличивающие до 28 месяцев срок, в течение которого, в частности, гражданину Украины, получившему квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств-членов ЕС, может быть предоставлено разрешение на осуществление профессиональной деятельности врача или стоматолога и условное право на осуществление профессиональной деятельности врача или стоматолога.

Беженцы в Польше

Раньше сообщалось с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше. Многие украинцы боятся потерять жилье и имеют проблемы на работе.

Помимо этого, сколько поляков поддерживают продление льгот для украинцев. Власти готовятся изменить программу поддержки.

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